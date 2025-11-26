Jugador del América, Luis Paz, fue víctima de fleteo en el sur de Cali

El jugador no descartó algún tipo de complicidad desde la entidad bancaria. Foto: @luispaz1719

Cali

El volante del América de Cali, Luis Paz, fue víctima de un caso de fleteo en la Avenida Cañasgordas, al sur de la ciudad.

Según relató, tres hombres que se movilizaban en motocicleta lo siguieron después de retirar dinero en una entidad bancaria y lo abordaron cuando se detuvo en un semáforo.

Los delincuentes rompieron los vidrios del vehículo, lo intimidaron con armas y le exigieron entregar el bolso donde llevaba el dinero retirado.

“El man llegó una vez armado, pidiéndome el bolso. Yo había retirado un dinero y por precaución lo metí a la bodega del carro. Ellos se demoraron encontrándolo y todo el tiempo trataban de intimidarme para que se los entregara”, contó el deportista.

El jugador no descartó algún tipo de complicidad desde la entidad bancaria. Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables.