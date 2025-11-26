“La fuerza pública procedió a dicha captura en 2024”: MinDefensa sobre disidentes de alias ‘Calarcá’

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la polémica por la captura y posterior liberación de los jefes disidentes de las Farc, de la facción de alias ‘Calarca’, detenidos en Antioquia en julio de 2024.

“La fuerza pública procedió a dicha captura y llevaron a estos individuos a Medellín, los pusimos a disposición de las autoridades competentes. Ya decisiones por fuera del Ministerio de Defensa que tengan que ver con el área judicial no me competen”. Dijo el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa comentó que ha sido muy claro en cuanto a las personas que vuelven a delinquir.

“Aunque tengan orden de captura suspendida, si la fuerza pública los encuentra en flagrancia deben proceder a capturarlos”, sostuvo.