El vino brillará en Bogotá: Vino al parque regresa del 28 al 30 de noviembre
Se acerca el fin de año y Bogotá ya tiene plan obligado: Vino al Parque, el festival que combina vino, música y experiencias únicas al aire libre. Del 28 al 30 de noviembre, regresa su séptima edición bajo el concepto “Tu copa, tu vibe”.
Durante tres días, el Parque Museo El Chicó se transformará en el espacio de Vino al Parque: música en vivo, más de 1.000 etiquetas de vino, gastronomía curada, activaciones de marca, amigos, mascotas, aire libre y la oportunidad de brindar.
En el lugar habrán casas boutique, bodegas icónicas, etiquetas premiadas y proyectos nacionales. Desde tintos robustos hasta blancos frescos, espumosos, vinos de origen y nuevas tendencias, cada visitante podrá encontrar la etiqueta que más le guste.
También habrá más de 15 propuestas gastronómicas harán parte de esta edición, entre ellas: Cabrera, Zona K, Sole Rosso, Barra Chalaca, Dos del Alma, Alpina, Juan Burgers, Isola, Jurados, Cheese Wheels, Maestri Milano, Piaceri, Papas Pamientras, Jacobsen, Petite Crêperie, entre otros.
Sobre las entradas, solo hay 10,000 para los 3 días que va a durar, se compran en la página Ticket Master a un costo de 54,900$ con horarios de 11 de la mañana a 9 de la noche, únicamente para mayores de edad.
