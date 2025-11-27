El vino brillará en Bogotá: Vino al parque regresa del 28 al 30 de noviembre

Vino al Parque y las fechas del evento. Foto: Vino al Parque.

Durante tres días, el Parque Museo El Chicó se transformará en el espacio de Vino al Parque: música en vivo, más de 1.000 etiquetas de vino, gastronomía curada, activaciones de marca, amigos, mascotas, aire libre y la oportunidad de brindar.

En el lugar habrán casas boutique, bodegas icónicas, etiquetas premiadas y proyectos nacionales. Desde tintos robustos hasta blancos frescos, espumosos, vinos de origen y nuevas tendencias, cada visitante podrá encontrar la etiqueta que más le guste.

También habrá más de 15 propuestas gastronómicas harán parte de esta edición, entre ellas: Cabrera, Zona K, Sole Rosso, Barra Chalaca, Dos del Alma, Alpina, Juan Burgers, Isola, Jurados, Cheese Wheels, Maestri Milano, Piaceri, Papas Pamientras, Jacobsen, Petite Crêperie, entre otros.

Le puede interesar: La exportación de vino chileno creció en Brasil y cayó en EE.UU. debido a los aranceles

Sobre las entradas, solo hay 10,000 para los 3 días que va a durar, se compran en la página Ticket Master a un costo de 54,900$ con horarios de 11 de la mañana a 9 de la noche, únicamente para mayores de edad.

Escuche W Radio en vivo aquí: