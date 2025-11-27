Es oficial: Partido En Marcha de Juan Fernando Cristo revive por ahora y podrá inscribir candidatos

La Sala de Tutelas de la Corte Constitucional, ponente Vladimir Fernández, anunció oficialmente la suspensión del fallo del Consejo de Estado que en agosto había ratificado la pérdida de personería jurídica del partido En Marcha de Juan Fernando Cristo.

La historia viene de mucho atrás. En su momento el Consejo de Estado había anulado la personería jurídica de esa colectividad y luego vía tutela la Corte Constitucional tumbó ese fallo -al considerar que vulneró las garantías del partido- y ordenó dictar una sentencia de reemplazo teniendo en cuenta varios parámetros.

Pues el fallo del 28 de agosto de 2025, donde el Consejo de Estado ratificó su postura de anular la personería jurídica, es el que por segunda vez acaba de ser dejado sin efectos -por ahora- por parte de la Corte Constitucional.

El argumento mayoritario se orientó a que los efectos gravosos de la sentencia de nulidad de la personería deben ser suspendidos hasta que se evalúe si el Consejo de Estado cumplió con los requisitos y parámetros que debió tener en cuenta.

Así entonces, y hasta que la tutela se resuelva, la Sala de Tutelas le ordenó al Consejo Nacional Electoral que permita la inscripción de En Marcha en el registro de partidos y movimientos con personería jurídica.

Esto le permite a esa colectividad poder inscribir candidatos. Eso sí, mientras se resuelve de fondo la tutela la consistencia de esas inscripciones quedaría en el aire.

La decisión de suspensión de los efectos del fallo de la Sección Quinta que revive a En Marcha por ahora, tuvo el rechazo -salvamento de voto- de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Carlos Camargo, Natalia Ángel y Paola Meneses.