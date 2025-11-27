Fiscal general de Suiza decidirá si regalos de ejecutivos a Trump pudieron ser un soborno

El fiscal general de Suiza, Stefan Blätler, tendrá que decidir si abre un proceso o no por un posible caso de soborno por parte de un grupo de empresarios suizos que a principios de este mes mantuvieron una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cual éste recibió como obsequios un reloj de mesa Rolex y un lingote de oro de un kilo, según se supo posteriormente.

Entre los ejecutivos presentes estuvieron los más altos dirigentes de la compañía naviera MSC, la relojera Rolex y la firma de lujo Richemont, las tres con sede en Ginebra.

Con ese encuentro los empresarios intentaban respaldar los esfuerzos que realizaba en ese momento el Gobierno suizo para llegar a un acuerdo sobre aranceles con Estados Unidos, que en agosto le había fijado derechos de aduana del 39 %, los más elevados entre sus socios comerciales de Occidente.

Poco después de ese encuentro, el Gobierno estadounidense anunció una rebaja de los aranceles a la exportaciones suizas al 15 %, poniéndolos a la par de los fijados para la Unión Europea.

En este contexto, dos legisladores del partido de los Verdes comunicaron este jueves que han llevado este caso ante el fiscal general para que determine si tales regalos constituyeron una violación del Código Penal suizo.

“Parece que estamos en la Edad Media, con señores que besan las manos del monarca, cubriéndolo literalmente de oro para obtener su favor”, denunció el diputado en el Parlamento Federal Raphaël Mahaim.

Algunos comentaristas han dicho que es habitual que las delegaciones suizas que viajan al extranjero para reunirse con un jefe de Estado o un organismo ofrezcan obsequios.

“Solemos hablar de unos cientos de francos, quizás unos pocos miles para un presidente estadounidense, pero no de cientos de miles”, añadió el representante de Los Verdes, quien ha elevado el caso junto a su correligionaria, la diputada del cantón del Tesino, Greta Gysin.

Mientras, también se ha señalado que el Código Penal suizo no especifica la diferencia entre un regalo y un soborno.

Estos obsequios también suscitaron dudas en Estados Unidos, donde en la prensa se recordó que un presidente puede quedarse con regalos a titulo privado, siempre que no tengan una conexión directa con una decisión ejecutiva.

Además, esta prohibido que un funcionario público se quede con cualquier regalo de un Gobierno extranjero que supere los 480 dólares (415 euros), un límite que fue revisado en 2023.

Si el regalo supera ese valor, en principio no puede ser retenido personalmente por el funcionario, pero puede ser aceptado en nombre del gobierno y pasar a ser propiedad de éste.

Según la cotización internacional del oro, un lingote de un kilo vale unos 100.000 francos suizos (107.000 euros), mientras que se ha estimado que el precio del reloj de Rolex estaría entre los 20.000 y 40.000 francos suizos.

