Qué pasa si no paga la Zona de Parqueo Pago en Bogotá: Ventana de tiempo y sanciones ¿hay multa?

Las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) en Bogotá son una alternativa para estacionar su vehículo en la vía pública de la ciudad que, de acuerdo con la Alcaldía, permiten organizar el uso del espacio público, mejorar la movilidad y generar recursos al sistema de transporte público.

Al llegar a uno de estos espacios, el conductor deberá realizar el pago anticipadamente del tiempo que planea utilizarlo. El proceso de pago podrá realizarlo de manera digital por medio de la aplicación móvil de ZZP Bogotá, o en efectivo con uno de los facilitadores que se encuentran en la zona.

En llegado el caso de no efectuar el pago, se le instalará un cepo, dispositivo que bloquea las llantas e inmoviliza el vehículo.

¿Cuánto tiempo tiene para pagar antes de recibir un cepo?

De acuerdo con la política de cepos, el usuario tendrá hasta 10 minutos para registrar su pago.

En caso de que el tiempo pagado haya finalizado y el usuario requiera ampliar el servicio de parqueo, tiene hasta 20 minutos para hacerlo una vez haya finalizado el tiempo inicial. Si durante ese tiempo el paso no se efectúa, se procederá a la instalación del cepo.

¿De cuánto es la sanción si le instalan un cepo?

Para la desinstalación del cepo, se generará un costo adicional de 120.000 para carros y 90.000 para motos, más el tiempo de estacionamiento pendiente.

El pago de la sanción podrá realizarla de la misma manera a como se efectuó el pago del cupo, por medio de la aplicación ZPP Bogotá o en efectivo con uno de los facilitadores.

La sanción y el tiempo adicional será lo único que tendrá que pagar, más no una multa adicional o servicio de grúa.

¿Cómo usar la aplicación de ZPP Bogotá?

Descargue la aplicación, disponible en Play Store y App Store.

Registre y complete sus datos personales.

Selecciona la zona de parqueo que va a utilizar.

Elija el tipo de vehículo (carro o moto).

Seleccione la placa y el tiempo de parqueo.

Escoja el método de pago.

El comprobante de pago llegará al correo electrónico registrado previamente.

En caso de necesitar más tiempo, puede hacerlo desde la aplicación.

¿Cuánto valen las zonas de parqueo pago?

Las tarifas pueden variar dependiendo de la zona donde se encuentre:

Para automóviles, camperos, camionetas y vehículos pesados, puede costar mínimo $76 y máximo $302 por minuto.

Para las motocicletas, mínimo $53 y máximo $211 por minuto.

Según balances de la Alcaldía de Bogotá, los cupos autorizados de las Zonas de Parqueo Pago, que son más de ocho mil, están distribuidos en trece localidades de la ciudad.

