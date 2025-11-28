Autoridades capturan a alias ‘Richard’, involucrado en atentado con artefacto explosivo en Huila

En una operación militar adelantada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5 del Ejército Nacional, junto al Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias Richard o Cristo, presunto integrante de la Subestructura Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, quien sería al parecer el autor material del atentado con artefacto explosivo improvisado en una motocicleta, ocurrido el pasado 18 de abril en La Plata, Huila.

La operación, desarrollada en la vereda San Miguel, zona rural de La Plata, permitió además la liberación de nueve personas del gremio minero del departamento de Antioquia, quienes estaban privadas de la libertad desde el 17 de octubre del presente año. Los sujetos exigían alrededor de 5000 millones de pesos por su liberación.

En el desarrollo de esta maniobra también se capturó a otro sujeto y fue recuperado un menor de edad, víctima de reclutamiento forzado, quien al parecer estaba siendo sometido a maltrato y violencia.

En el lugar fueron incautadas dos armas de fuego, un artefacto explosivo improvisado, munición de diferentes calibres y equipo de comunicaciones.

Esta afectación directa a las finanzas, estructura y capacidad delictiva del GAO-r evidencia la acción decidida de la fuerza pública contra el secuestro, la extorsión, el terrorismo y el reclutamiento forzado.