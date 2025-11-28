Concierto de Dua Lipa 2025 en Bogotá: recomendaciones, setlist y rutas de TransMilenio

La artista y cantante de pop britanicoalbanesa Dua Lipa, quien ya había visitado la capital colombiana en septiembre de 2022, vuelve al país en lo que será su gira de Radical Optimism Tour, este viernes 28 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Posible setlist de Dua Lipa

La artista de 30 años, a través de su cuenta oficial de Spotify, ha creado una playlist con un total de 22 canciones bajo el nombre de ‘Radical Optimism Tour-Colombia’, por lo que se asume que estas serían las canciones que presentará la cantante.

Houdini Training Season Dance The Night- From Barbie The Album. Don’t Start Now. Levitating. New Rules. These Walls. Break My Heart. Falling Forever. Physical. Love Again. Illusion. Be the One. Hotter than Hell. We’re Good. Hallucinate. End of an Era. Happy For You. Whatcha Doing. French Exit. Anything for Love. Maria.

Además, al igual a como ocurrió en sus conciertos en Chile y Argentina, se espera que Dua Lipa protagonice una canción de un artista colombiano.

Rutas TransMilenio

Debido al gran número de asistentes al evento y a la congregación de personas y vehículos, la Secretaria Distrital de Movilidad autorizó el uso de rutas de TransMilenio en disposición de mejorar la movilidad, el acceso y salida del público.

El sistema de transporte público de Bogotá ha habilitado 13 servicios troncales en sus horarios habituales en las estaciones de Movistar Arena y Campín-UAN por la avenida NQS.

De esta manera, con una oferta de rutas estratégicas hacia los portales 80, Usme, 20 de Julio, Suba, ElDorado, Norte y Américas, los asistentes podrán tener alternativas de desplazamiento una vez haya finalizado el concierto, servicio que operará de acuerdo con la demanda registrada, por lo que no habrá ampliación de horario.

Estación Campín- UAN Vagón 1: Portal Norte y Portal Américas.

Portal Norte y Portal Américas. Estación Campín- UAN Vagón 2: Portal Suba y Portal Eldorado.

Portal Suba y Portal Eldorado. Estación Movistar Arena Vagón 1: Portal Usme y Portal 20 de julio.

Portal Usme y Portal 20 de julio. Estación Movistar Arena Vagón 2: Portal 80 y Portal Sur.

Recomendaciones para el concierto de Dua Lipa

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el concierto estaría programado para dar inicio sobre las 7:00 de la noche, sin embargo otras fuentes señalan que la artista saldrá al escenario alrededor de las 9:00 de la noche.

La apertura de puertas del estadio El Campín empezará a las 4:00 de la tarde.

Las boletas son numeradas, por lo que ante algún problema, podrá apoyasre en el equipo de logística.

No se permite el ingreso a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

La edad mínima de ingreso es de 7 años, únicamente en las zonas habilitadas.

