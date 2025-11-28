Defensa de Santiago Uribe Vélez interpuso impugnación especial contra el fallo que lo condenó

La defensa Santiago Uribe Vélez, en cabeza del abogado Jaime Granados Peña, interpuso ante el Tribunal Superior de Antioquia la impugnación especial contra la sentencia de segunda instancia que condenó a 28 años y 3 meses al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de DEFENSOR de SANTIAGO URIBE VÉLEZ, acudo de forma respetuosa, a fin de interponer IMPUGNACIÓN ESPECIAL, en contra de la sentencia proferida por la Sala, el pasado 25 de noviembre de 2025, dentro del asunto de la referencia”, se lee en el escrito de la defensa.

El abogado Granados le explicó a W Radio que, según la técnica jurídica, primero se interpone el recurso, que es la manifestación de intención o de voluntad de presentar la impugnación especial, y es lo que hay que hacer en un término corto.

La decisión se conoció el pasado martes 25 de noviembre, por lo que la defensa revisó y analizó la procedencia del recurso y posteriormente se ratificó la decisión y se comunicó al tribunal.

A partir de dicha notificación, “se dispone un término de 30 días hábiles para sustentar la impugnación especial”.

En dicho escrito se sustentan los argumentos de la defensa que serán analizados por la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, la Corte tendrá la oportunidad de estudiar esta impugnación especial y tomará una decisión de fondo sobre la misma en la Sala de Casación Penal.

Condena

El Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución y en su lugar, condenó a Santiago Uribe Vélez, por el caso de ‘Los 12 Apóstoles’, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso de delitos de lesa humanidad.

En un fallo de segunda instancia, tumbó el fallo del juez primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que el 13 de noviembre de 2024 lo absolvió en medio de la investigación por la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a través de su cuenta oficial en Twitter: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, afirmó.

En un fallo de 307 páginas, los magistrados del Tribunal Superior de Antioquia condenaron a 340 meses, es decir, 28 años de prisión, a Uribe Vélez.

“PRIMERO: Revocar la sentencia absolutoria proferida el 13 de noviembre de 2024 por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en favor de Santiago Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado”.

“SEGUNDO: En su lugar, declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de lesa humanidad, uno de homicidio agravado, artículos 103 y 104, numeral 7 del Código Penal, y uno de concierto para delinquir agravado, artículo 340, inciso tercero del Código Penal, de conformidad con lo expuesto en esta decisión”.

También se ordena el pago de una multa de seis mil quinientos (6.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los magistrados ordenaron que, una vez la sentencia quede ejecutoriada, es decir, que exista un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en medio de un recurso extraordinario de casación, se expedirá una orden de captura inmediatamente contra el hermano del expresidente Uribe Vélez.

“Negar la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Una vez en firme esta decisión, se proferirá orden de captura para el cumplimiento de la sentencia”.

Esto significa que todavía no será capturado Uribe Vélez.

