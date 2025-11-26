Defensa de Santiago Uribe Vélez respeta fallo, pero dijo que es la “injusta condena de un inocente”.

La defensa de Santiago Uribe Vélez, quien fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia a 28 años y 3 meses de prisión por el caso de ‘Los 12 Apóstoles’, emitió un pronunciamiento en el que asegura que respeta la decisión, pero señala que es “la injusta condena de un ciudadano inocente”.

También confirman que buscarán que la Corte Suprema de Justicia conozca el caso y declare la inocencia del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Dentro de los términos y canales legales, la defensa técnica y material de SANTIAGO URIBE VÉLEZ interpondrán y sustentarán la impugnación especial a fin de que el caso sea conocido por la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde confiamos prevalezca la verdad y la justicia”, señaló el equipo de defensa liderado por el abogado Jaime Enrique Granados Peña e integrado por los penalistas Juan Felipe Amaya y Jesús Albeiro Yepes.

En el comunicado, también expresan respeto por el fallo de los magistrados, a pesar de no compartirlo.

“Siendo fieles a nuestra costumbre profesional, expresamos nuestro respeto por la decisión judicial. No obstante, consideramos, por la realidad probatoria del caso, que la misma trae consigo la injusta condena de un ciudadano inocente como lo es Santiago Uribe Vélez”, se lee en el documento.

¿Qué dice el fallo?

El Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución y, en su lugar, condenó a Santiago Uribe Vélez por el caso de ‘Los 12 Apóstoles’, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso de delitos de lesa humanidad.

En un fallo de segunda instancia, tumbó la decisión del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que el 13 de noviembre de 2024 lo absolvió en medio de la investigación por la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a través de su cuenta oficial en Twitter: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, afirmó.

En el fallo de 307 páginas, los magistrados del Tribunal Superior de Antioquia condenaron a 340 meses, es decir, 28 años de prisión, a Uribe Vélez.

“PRIMERO: Revocar la sentencia absolutoria proferida el 13 de noviembre de 2024 por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en favor de Santiago Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.”

“SEGUNDO: En su lugar, declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de lesa humanidad: uno de homicidio agravado, artículos 103 y 104, numeral 7 del Código Penal, y uno de concierto para delinquir agravado, artículo 340 inciso tercero del Código Penal, de conformidad con lo expuesto en esta decisión.”

También se ordena el pago de una multa de seis mil quinientos (6.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los magistrados ordenaron que, una vez la sentencia quede ejecutoriada, es decir, que exista un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en medio de un recurso extraordinario de casación, se expedirá una orden de captura inmediatamente contra el hermano del expresidente Uribe Vélez.

“Negar la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Una vez en firme esta decisión se proferirá orden de captura para el cumplimiento de la sentencia.”

Esto significa que todavía no será capturado Uribe Vélez.

“Santiago Uribe Vélez fue líder y dirigente del grupo criminal denominado ‘Los 12 Apóstoles’ y a este grupo se le atribuyen gran cantidad de homicidios”, dice la sentencia.

Pese a que la sentencia se da por un solo homicidio, el de Camilo Barrientos, los magistrados ordenaron vincular a Uribe Vélez con “todas las muertes presuntamente cometidas por el aparato de poder que dirigió”.

Escuche W Radio en vivo aquí: