Inició encuesta de Centro Democrático para elegir incluso 2 candidatos: quedó a cargo de firma chilena

El Centro Democrático anunció que desde este 28 de noviembre arrancó la recolección de datos para la encuesta que determinará “quiénes serán los candidatos del partido para la gran consulta de marzo de la derecha”. Los resultados se darán a conocer a mediados de diciembre.

La encuesta estará a cargo de la firma CADEM de Chile, que a través de su partner en Colombia, dará inicio a un estudio cuantitativo nacional mediante “entrevistas autoadministradas vía web, basadas en un cuestionario previamente acordado entre las partes”.

Igualmente, informaron que el estudio contará con una muestra de 2.100 entrevistas, que se aplicarán a a ciudadanos en general y toda la opinión pública, distribuidas por regiones en todo el país.

Pero, agregaron que habría también una segunda firma encuestadora, que iniciará simultaneamente otro estudio cuantitativo: aseguraron que enviarán la información a la militancia.

Los resultados de las encuestas se darán a conocer a mediados del mes de diciembre y el proceso contará con una firma auditora internacional independiente que realizará la verificación de las encuestas desarrolladas.

