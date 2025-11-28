Presidente Petro denunció que funcionarios extorsionan a investigados por la UIAF

Luego de que El Reporte Coronell revelara que un funcionario de Ecopetrol fue ascendido a vicepresidente regional, a pesar de sus operaciones sospechosas reportadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el presidente Petro denunció lo que al parecer sería una red de corrupción que involucra funcionarios y exfuncionarios públicos.

“Los datos que tengo, después de que algún miembro de este tipo de organismos dio entrevistas a la prensa, es que funcionarios de la UIAF y exfuncionarios de la Procuraduría se coaligaron en una asociación para delinquir con el fin de extorsionar a personas cuyos datos son sospechosos; en vez de enviar las informaciones a la Fiscalía les cobraban gruesas sumas de dinero por su silencio”, manifestó el presidente.

En contexto: Aquí están los reportes de operaciones sospechosas de la UIAF sobre alto funcionario de Ecopetrol

El mandatario dijo que este tipo de investigaciones deben ir de la mano de la Fiscalía y aseguró que por este tipo de actuaciones han salido varios funcionarios y que la depuración continuará en entidades como la DIAN.

“He cambiado funcionarios responsables, y espero la salida de todo funcionario sospechoso de este tipo de actividades delictivas. La misma actividad de depuración debe hacerse en al DIAN”, agregó.

El presidente también aseguró que “el funcionario de Ecopetrol en mención debe salir, pero debe haber una investigación en la Fiscalía”.