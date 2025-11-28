Se cumplen cinco días de protestas en las sedes administrativas de la Nueva EPS en zona de frontera

Norte de Santander

Desde el pasado lunes 24 de noviembre, se está llevando a cabo protestas en cuatro sedes administrativas de la Nueva EPS en zona de frontera, por parte de familiares en condición de discapacidad, quienes exigen el derecho al acceso de la salud para sus seres queridos.

“Iniciamos el plantón el lunes a las 3:00 de la mañana y no hemos obtenido ninguna respuesta por parte de la Nueva EPS, más bien hay un silencio administrativo fatal, no se han pronunciado absolutamente para nada, estamos a la espera de que algo pase”, aseguró Diana Echeverry, una de las madres que participa en la jornada.

Más información Enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo dejan varias personas muertas

Agregó que “el día martes, nosotros tuvimos una reunión organizada por el Instituto Departamental de Salud, donde se conectó la viceministra de salud, la doctora Belkis y ella dijo que no podía asumir ningún compromiso, que ella tenía que esperar las decisiones del interventor”.

A pesar de las lluvias que han caído sobre Cúcuta durante esta semana y que se prevé van a continuar durante el fin de semana, Echeverry aseguró que seguirán los plantones.

“Para nuestros hijos, las terapias son una parte fundamental, porque un día sin terapias es como retroceder tres o cuatro meses a lo que ya se había logrado y a eso se le suma que no hay medicamentos, que no hay especialistas”.