Supersalud ordenó intervención a la Nueva ESE San Francisco de Asís de Quibdó

La decisión de intervenir por parte de la Superintendencia de Salud, se produjo después de un seguimiento que inició el 1 de marzo de 2025, periodo en el que la entidad verificó un deterioro progresivo en la atención, prácticas que afectaron la seguridad del paciente, incumplimientos en el programa para frenar la desnutrición infantil, reportes de mortalidades evitables y un desequilibrio financiero persistente.

Con base en esos hallazgos, la Superintendencia dispuso la remoción de la gerente y de la junta directiva. También designó a la doctora Osiris del Carmen Casas Mena como agente especial interventora, quien asumió las funciones de representante legal de la institución desde el momento de la decisión. La funcionaria recibió la instrucción de presentar, en un plazo máximo de treinta días, un plan de acción para corregir las fallas críticas identificadas.

También se registró la ausencia de un sistema funcional de vigilancia epidemiológica, baja adherencia a guías de atención materna, deficiencias en programas de atención básica y condiciones inadecuadas de aseo y desinfección.

La medida incluyó un seguimiento estricto de la Supersalud al cumplimiento del plan de acción durante el periodo de intervención, con el fin de verificar avances y asegurar la prestación de servicios bajo criterios de accesibilidad, seguridad, oportunidad y calidad en el departamento del Chocó.