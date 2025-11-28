SuperSalud ajustó su manual de funciones: ¿cuáles fueron los cambios?

La Superintendencia de Salud publicó el documento en el que reconfiguró los requisitos para varios puestos estratégicos.

Con la modificación, profesiones como Ingeniería de Sistemas, Publicidad, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Terapia Respiratoria y distintas licenciaturas en educación quedaron incluidas como opciones válidas para posiciones que antes exigían campos de formación más restringidos y acordes con las funciones a desempeñar.

La resolución también añadió un perfil especializado que no existía en el manual anterior y dejó en firme que los nuevos criterios empezaban a regir desde el momento de su publicación que al ser un acto administrativo de carácter general, no admitió recursos y fue divulgado en la página oficial de la Superintendencia.

Las críticas desde el Congreso

Tras conocerse el ajuste, el representante Andrés Forero cuestionó la decisión y advirtió que el superintendente Bernardo Camacho debía explicar el alcance de la ampliación de perfiles profesionales, sobre todo en cargos que podrían recibir salarios superiores a los 15 millones de pesos con prima técnica.

El congresista afirmó: “Es vergonzoso lo que está haciendo el señor Bernardo Camacho con la Superintendencia Nacional de Salud. Y es que, con una sospechosa modificación del manual de funciones, está permitiendo que profesores de educación física y publicistas puedan llegar a asesores con salarios que, con prima técnica, superan los 15 millones de pesos. El superintendente tiene que explicarle al país a qué amigotes pretende beneficiar al tiempo que desdignifica su entidad”.

