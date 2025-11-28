Vuelve y juega: sanciones a establecimientos en Bogotá por dejar basura en las calles

Bogotá

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos sancionó a tres actividades económicas en la localidad de Antonio Nariño, barrio Restrepo, por la disposición inadecuada de residuos , que llevó a la imposición de tres comparendos por violar las normas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

Las sanciones impuestas implican pagos que oscilan entre $759.900 y $1.518.400, “correspondientes a las multas por disponer residuos especiales en el espacio público, según lo establecido en los artículos 35 y 111 del Código de Policía”.

El operativo, que también contó con el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad, permitió imponer 18 comparendos y realizar dos inmovilizaciones.

“La intervención combina acciones operativas, pedagógicas y sancionatorias, con el propósito de fortalecer la limpieza, el orden y la convivencia en uno de los corredores comerciales más concurridos y activos de la ciudad”, dijo el director de la UAESP Armando Ojeda.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, entre enero y noviembre de este año se realizaron 1.729 jornadas de inspección, vigilancia y control en las localidades de la ciudad. Así mismo, en aplicación de la Ley 1801 de 2016, artículo 111, entre enero y noviembre se impusieron 1.996 medidas correctivas por manejo inadecuado de residuos y otras conductas que afectan el espacio público.

Escuche W Radio en vivo aquí: