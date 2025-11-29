Cambios en requisitos para puestos clave en SuperSalud: ¿se puede convertir en fortín burocrático?

Logo Superintendencia de Salud e imagen de referencia de contrato. Fotos: X @Supersalud / Getty Images

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, dialogó con W Fin De Semana acerca de la reconfiguración de los requisitos para varios puestos clave al interior de la Superintendencia de Salud.

“Bernardo Camacho llegó recientemente a la Superintendencia Nacional de Salud y nos encontramos con que hizo una modificación al manual de funciones. Entre otras cosas, plantea que profesores de educación física y publicistas puedan ser asesores con salarios que, junto con la prima técnica, suman más de 15 millones de pesos”, afirmó.

Aseguró que ven con preocupación estos cambios al interior de la SuperSalud y explicó que temen que la entidad se convierta en un “fortín político” como, según él, pasó en el Ministerio de Salud.

“Hemos visto en el Ministerio de Salud que el señor Guillermo Alfonso Jaramillo lo ha convertido en un fortín político. Ahora tememos que algo similar suceda en la Superintendencia, que tiene una vocación netamente técnica”, afirmó.

“Yo no entiendo qué es lo que va a hacer un profesor de Educación Física a la Superintendencia Nacional de Salud con un cargo de asesor”, agregó.

Así las cosas, anunció que harán las denuncias correspondientes ante estos cambios en el SuperSalud.

“Ellos nos van a tener que responder ese derecho de petición. Lo primero fue haber denunciado esta modificación, a nuestro juicio, bastante sospechosa e impresentable del manual de funciones de la entidad, que obviamente lo que vemos es que busca favorecer a amigos del superintendente”, concluyó.