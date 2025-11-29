Descubren cultivo de marihuana en una casa en Bogotá: producía mensualmente hasta 50 kilos

Bogotá

En operativos adelantados por la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en flagrancia de tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según la información, en medio de una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Tres Reyes de la localidad de Ciudad Bolívar, “fueron halladas dos cámaras de cultivo hidropónico casero y otros elementos que permiten la aceleración en el crecimiento de esta planta. Además, más de 900 gramos de marihuana, 82 gramos de cocaína dosificada en tubos, 1 computador portátil y 2 dispositivos móviles”.

De acuerdo con la investigación, la marihuana hidropónica era comercializada en diferentes entornos educativos y parques de esta localidad.

Asimismo, generaban una renta criminal por la venta de este estupefaciente de aproximadamente 70 millones de pesos mensuales.