“Fueron construidos con IA”: Petro sobre chats revelados que salpican a Wilmar Mejía

El presidente Gustavo Petro calificó como “mentirosa” la información divulgada sobre una supuesta conversación que involucra a Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El mandatario afirmó que los chats revelados, y que también señalan a Mejía, “no son reales, sino que fueron construidos con inteligencia artificial”.

En su intervención, Petro también se refirió a la captura del entorno de alias Calarcá, señalado jefe de una disidencia de las Farc. El mandatario aseguró que “todos los que iban acompañando a alias Calarcá en la caravana de la UNP permanecen capturados, a excepción de él”. Añadió: “No nos explicamos por qué duró 16 meses desde los hechos en entregarle a la Fiscalía (…) en un momento electoral”.

El presidente cuestionó además la decisión de la Procuraduría de suspender al general Juan Miguel Huertas. Según dijo, si en los chats o conversaciones incautados a Calarcá no hay ninguna mención al oficial, el país estaría frente a un problema mayor: “una infiltración al Gobierno y al Ejército”.

Petro también confirmó que, en un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Superintendencia de Vigilancia, fueron capturados tres representantes legales de empresas de seguridad privada que, al parecer, mantenían nexos con organizaciones criminales. Entre los detenidos figuran alias “Terror” y “Pichi Belén”. El mandatario reiteró que ha sido su gobierno el que ha denunciado lo que denomina “reparamilitarización” en varias regiones del país.

Con estas declaraciones, el presidente insistió en que existe una estrategia para desinformar y afectar al Gobierno, pero aseguró que las investigaciones continuarán para identificar eventuales infiltraciones y responsabilidades institucionales.

