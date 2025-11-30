¿Cuáles son las claves del éxito de una telenovela? El experto Carlos Ochoa lo analiza
Carlos Ochoa, periodista de entretenimiento y experto en telenovelas, contó en W Fin de Semana qué fue lo que lo llevo a catalogarse como todo un experto en telenovelas.
18:21
Carlos Ochoa. FOTO: Cortesía
Carlos Ochoa, quien cuenta con presencia en redes sociales como @carlosochoatv, habla tanto sobre las producciones nacionales como internacionales, de manera crítica y técnica de cada una de las novelas, realities y programas de entretenimiento.
Además, Ochoa no solo cuenta detalles sobre lo que va a pasar en cada una de estos programas, sino que además, analiza profundamente aspectos como el guion, los actores y el rating.
Este enorme interés por parte de Ochoa viene desde pequeño, donde después de llegar del colegio a eso de las 4:00 de la tarde, prendía la televisión para poder disfrutar de estas producciones. “Me gustaban muchísimo las telenovelas porque eran como compañeros y amigos que siempre estaban ahí”, señaló Carlos
Durante esta época, alrededor de la década de los 90, Carlos explica que su pasión por el teledrama creció inmensamente: “cada telenovela y cada producción mantenía una experiencia muy fuerte, era como leer un libro”, afirmó.
“A todos nos gustan las historias, algunos en el cine, algunos en los libros, y a mí me gustan en las telenovelas”, comentó Ochoa.
Ante la pregunta sobre el éxito de muchas de estas telenovelas, que a pesar de su gran número de capítulos, Ochoa enumeró cinco elementos claves que una producción de estas debe tener:
- Protagonistas lindos físicamente
- El tema de la trama
- Personajes folclóricos
- Villanos
- Reflexión con la realidad
Escuche la entrevista completa aquí:
