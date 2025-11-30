El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son las claves del éxito de una telenovela? El experto Carlos Ochoa lo analiza

Carlos Ochoa, quien cuenta con presencia en redes sociales como @carlosochoatv, habla tanto sobre las producciones nacionales como internacionales, de manera crítica y técnica de cada una de las novelas, realities y programas de entretenimiento.

Además, Ochoa no solo cuenta detalles sobre lo que va a pasar en cada una de estos programas, sino que además, analiza profundamente aspectos como el guion, los actores y el rating.

Este enorme interés por parte de Ochoa viene desde pequeño, donde después de llegar del colegio a eso de las 4:00 de la tarde, prendía la televisión para poder disfrutar de estas producciones. “Me gustaban muchísimo las telenovelas porque eran como compañeros y amigos que siempre estaban ahí”, señaló Carlos

Durante esta época, alrededor de la década de los 90, Carlos explica que su pasión por el teledrama creció inmensamente: “cada telenovela y cada producción mantenía una experiencia muy fuerte, era como leer un libro”, afirmó.

“A todos nos gustan las historias, algunos en el cine, algunos en los libros, y a mí me gustan en las telenovelas”, comentó Ochoa.

Ante la pregunta sobre el éxito de muchas de estas telenovelas, que a pesar de su gran número de capítulos, Ochoa enumeró cinco elementos claves que una producción de estas debe tener:

Protagonistas lindos físicamente

El tema de la trama

Personajes folclóricos

Villanos

Reflexión con la realidad

Escuche la entrevista completa aquí:

