Curso SENA para actualizar SG-SST: ¿Cada cuánto y quiénes están obligados a hacerlo? Le contamos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) continua en su búsqueda constante de apoyar la educación en el país, por ello, ha implementado opciones de cursos cortos certificados, para aquellos que se encuentren interesados en expandir sus conocimientos en una variedad de ramas.

Este tipo de cursos que van desde las 20 hasta las 48 horas, siendo presencial, virtual o combinada las distintas opciones de modalidad, ofrecen a los ciudadanos alrededor del territorio nacional, la opción de certificarse en el curso de mayor interés.

Por medio de la plataforma digital de Betowa, usted podrá acceder a estos programas académicos. Uno de ellos, es el curso de ‘Actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST’ donde podrá desarrollar habilidades y competencias en el control de sistema de gestión de acuerdo con normativa de seguridad y salud en el trabajo.

Este programa hace parte del nivel de curso especial, orientado a la mejora de necesidades puntuales de un sector productivo.

Para el desarrollo de este curso, la modalidad implementada es virtual, por lo que el aprendiz se deberá conectar de manera remota a través de la plataforma Zajuna y otros aplicativos digitales. Además, debido a la flexibilidad de horarios, es ideal para quienes no tengan la posibilidad de desplazarse al centro de atención.

¿Cómo inscribirse?

La oferta de cursos se encuentra disponible en la plataforma de betowa.sena.edu.co., donde la inscripción es totalmente gratuita. Siga los siguientes pasos para completar el proceso:

Ingrese a la página web de Betowa haciendo clic AQUÍ .

. Regístrese o inicie sesión con un correo electrónico.

Busque el curso que desee realizar dependiendo de la modalidad de aprendizaje.

Seleccione el curso de su interés.

Complete la información solicitada y confirme su inscripción al curso.

Recibirá un correo electrónico de confirmación, donde obtendrá detalles de un inscripción y las fechas de las pruebas de admisión.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los cursos cortos del Sena?

Ser mayor de 14 años

Tener acceso a internet estable para clases virtuales

Conocimientos básicos de informática

Disponibilidad de tiempo para dedicar al estudio

Motivación y compromiso para completar el programa

Tener un dispositivo (computador, tablet o teléfono) para acceder a la plataforma

¿Cuáles son los cursos cortos y virtuales que ofrece el Sena?

Abordaje de personas en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas

Acciones de prevención en salud mental

Acciones de prevención y manejo de las violencias de género

Acciones para la conservación, protección y restauración de los sistemas socioecológicos

Aceites esenciales: extracción, usos y aplicaciones

Acercamiento a la metodología STEM: Qué es e ideas para implementarla

Acreditación en salud

Actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST

Aditivos: análisis y control de calidad en la industria alimentaria

