Ejército destruyó laboratorio de cocaína avaluado en $3.400 millones en N. Santander
Mediante labores de interdicción, se impactaron las finanzas ilícitas de las Autodefensas de la Sierra Nevada, con la ubicación de un laboratorio con capacidad de producción mensual de dos toneladas de estupefacientes.
Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, en coordinación con la Policía Nacional, efectuaron en la vereda Rumbón de La Esperanza, Norte de Santander, la ubicación de un laboratorio para la producción de sustancias ilícitas, avaluado en cerca de 3400 millones de pesos.
En la infraestructura ilegal, que pertenecería a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, las tropas incautaron 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína e inhabilitaron equipos y maquinaria necesarios para la producción de narcóticos.
La información de inteligencia permitió establecer que este laboratorio tenía una capacidad de producción mensual de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína, droga que era enviada desde La Guajira hacia Estados Unidos y Europa.
Con esta operación militar se evitó la circulación de 600.000 dosis de cocaína.
En lo corrido de 2025, el CONAT ha logrado la ubicación de 271 laboratorios para la producción de sustancias ilícitas en el país.
