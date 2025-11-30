“El Acuerdo de Paz ha estado al garete”: Humberto De la Calle critica implementación en gobiernos

El pasado 24 de noviembre se cumplieron nueve años de la firma del Acuerdo Final de Paz y con ellos se registra un acumulado de lecciones aprendidas, avances y desafíos para el cumplimiento de lo pactado entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP.

Sin embargo, han existido múltiples fallas en su implementación a lo largo de los años, motivo por el que en W Fin de Semana se conversó con Humberto de la Calle, exsenador y exjefe negociador de los acuerdos.

“Realmente han sido más las dificultades que las victorias tempranas. Yo creo que, del Acuerdo, más allá de la orientación ideológica de cada uno, contiene una serie de metas que son útiles para Colombia. Después de nueve años de la firma, era hora ya de que nos pudiéramos olvidar de las FARC y empezáramos a ver el acuerdo en lo que tiene que ver con el enfoque territorial, los planes de desarrollo, el mejoramiento de la política”, aseguró.

Asimismo, destacó los incumplimientos por parte de los anteriores gobiernos, comentando que ninguno ha podido llevar a cabo la implementación de forma exitosa.

“Solo se han logrado metas secundarias con muy baja intensidad, todos los gobiernos han fallado en la implementación. El llamado después de estos nueve años es a recoger las banderas, quitándole la fase de confrontación política, se debe tratar de lograr un compromiso para el que el próximo gobierno no deje el acuerdo al garete, como ha estado realmente en estos últimos gobiernos”, dijo.

¿El Gobierno Petro ha cumplido con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016?

De la Calle mencionó en W Fin de Semana que “al presidente Petro le reconozco que hubo una modificación muy seria de la conflictividad en Colombia. Lo que vivimos entre el 2012 y el 2016 ha cambiado. No hay una verdadera guerrilla que quiera tomarse el poder por las armas, eso ya no existe. Lo que hay es una multiplicidad de grupos que giran alrededor de negocios ilícitos y que no combaten al Estado, sino que combaten entre sí (…) pero el resultado ha sido muy malo por falta de método, por excesiva largueza con estos grupos ilegales. Lo que estamos viendo hoy es el fracaso de la llamada paz total”.

Además, enfatizó en que el gobierno entrante debe “recoger velas” en esta materia y sentarse a analizar una estrategia de paz sin descuidar la seguridad.

“No hay política de paz si no hay una verdadera política de seguridad, lo que está pasando hoy en Colombia es una crisis de seguridad muy grande”, agregó.

Finalmente, habló sobre el reciente informe de Noticias Caracol sobre una infiltración al Estado, mostrando su preocupación.

“La mayoría de los colombianos realmente no tenemos una noción clara de lo que ha pasado, y a eso contribuye pues que el propio presidente todos los días da distintas versiones y la opinión termina confundida. Hoy se ha tocado la fibra de la Dirección de Inteligencia, y me parece que cuando a un Estado le pasa eso, la debilidad es manifiesta”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en W Fin de Semana:

