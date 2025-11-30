Deportes

Chelsea CHE
Arsenal ARS
EN VIVO 🔴 Chelsea vs. Arsenal: siga el minuto a minuto del partido de Premier League

El Chelsea busca su victoria 65° ante el Arsenal de Mikel Arteta en Stamford Bridge.

Enzo Fernández del Chelsea FC y Bukayo Saka del Arsenal FC. FOTOS: Jacques Feeney y Mike Hewitt

Fabian Macias

El Chelsea de Enzo Maresca recibe este domingo 30 de noviembre al Arsenal de Mikel Arteta por la jornada 13 de la Premier League de Inglaterra.

El equipo ‘blue’ viene de dar el batacazo al vencer 3-0 por Champions League al FC Barcelona, además de sumar cuatro triunfos en sus últimos cinco encuentros.

Entretanto, los ‘gunners’ buscan continuar con su gran momento de forma tras vencer 3-1 al Bayern Múnich y al igual que el Chelsea, suman cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos por todas las competiciones.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación:

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

