“Invito a Trump a visitar mi país, nos vamos juntos a destruir fábricas de cocaína”: presidente Petro

A través de su cuenta en X, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donal Trump, de indultar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Petro aseguró que el político de Centroamérica, condenado por narcotráfico, ha sido tratado de forma “severa e injusta”.

“Indultar un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico”, señaló el presidente Petro.

El mandatario colombiano también envió una invitación al presidente norteamericano.

“Invito al presidente Trump a visitar mi país, y nos vamos juntos a destruir fábricas de cocaína. Podrá mirar y sentir en persona la lucha contra el narcotráfico”, señaló.

La invitación la realizó el presidente Petro luego de afirmar que “Trump dijo que le gustaría destruir fábricas de cocaína, nosotros destruimos un promedio de 9 laboratorios por día”.