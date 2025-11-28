Donald Trump indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, preso por narcotráfico

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Juan Orlando Hernández. FOTOS: Andy Buchanan - Pool/Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes 28 de noviembre que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente”, reveló el mandatario en su red social Truth Social.

Trump informó del perdón en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones del domingo en Honduras, al prometer que “habrá mucho apoyo” para el país centroamericano si dicho político gana.

“Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, escribió.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.

Trump reiteró en TruthSocial que la “democracia está en juego” en Honduras, donde advirtió que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y sus “narcoterroristas” podrían “tomar otro país como han tomado Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

El presidente consideró que Asfura “está luchando contra Maduro”, además de alertar de consecuencias para Honduras si no lo eligen el domingo.

“Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, como Estados Unidos tiene tanta confianza en él, sus políticas y lo que hará para el gran pueblo de Honduras, daremos mucho apoyo. Si no gana, Estados Unidos no dará buen dinero porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos”, adelantó.

Más de seis millones de hondureños podrán votar el domingo 30 de noviembre para elegir a quien sucederá en el poder a la presidenta izquierdista Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Asfura, empresario y candidato de la derecha, compite contra Rixi Moncada, candidata del izquierdista Libre, y el presentador de noticias Salvador Nasralla, quien pese a tener un discurso de derecha y encabezar el Partido Liberal, no tiene el apoyo de Estados Unidos.

El proceso afronta denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición por la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales o por la injerencia de las Fuerzas Armadas.

