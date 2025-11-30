El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Me volví manager por accidente”: Lina Cáceres, la mujer detrás del éxito de los influencers

Lina Cáceres, manager de creadores de contenido digital, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana en W Radio para hablar de la celebración del “Día del Influencer”.

Cáceres relató cómo se convirtió en representante de talentos digitales casi por accidente, cuando, trabajando como productora de televisión, descubrió que había un fenómeno en redes sociales con niños que tenían una conexión directa y masiva con sus audiencias desde sus casas.

La experta explicó que hace 14 años vio que esto no era una moda pasajera, sino un cambio en la forma de consumir el mundo. Su historia cambió al entender que estos jóvenes necesitaban transformar su “hobby” en una carrera profesional con responsabilidad social.

Para ella, el influencer no es solo el que acumula likes, sino quien tiene la capacidad de impactar a un grupo de personas.

Cáceres destacó que el mundo digital está en constante evolución y que la próxima era, marcada por la web 3.0 y la inteligencia artificial, será aún más disruptiva. Habló de cómo los creadores de contenido, como MrBeast, están construyendo conglomerados de negocios y marcas personales que trascienden las redes. Su objetivo es que los jóvenes entiendan que esto es un negocio a largo plazo y que deben crear un “algoritmo único” para diferenciarse.

Finalmente, Lina busca concientizar a los padres sobre la importancia de acompañar a sus hijos en el mundo digital. Advirtió que prohibir las redes sociales es como dejar a un niño solo en la esquina del barrio.

Caceres insistió en que las redes son una herramienta poderosa que puede brindar oportunidades de vida si se manejan con guía y responsabilidad.

