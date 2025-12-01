Caen bandas de secuestro exprés y la extorsión en Cali

En lo corrido del año han sido desarticuladas 40 bandas criminales en Cali. Foto: Policía de Cali - Alcaldía.

Cali

Las autoridades confirmaron la captura de 13 presuntos integrantes de dos bandas dedicadas al secuestro exprés y la extorsión en Cali y municipios cercanos.

Una de ellas es la estructura de ‘Los Rápidos’, que tenía como blanco principal a conductores de plataformas a quienes secuestraban y les exigían hasta cuatro millones de pesos, además del vehículo, para dejarlos en libertad.

Por su parte, ‘Las Palmas’, también conocidos como ‘Los de la R’, imponían un “cobro por vivir” a familias del barrio Comuneros I.

Las víctimas debían pagar entre 30.000 y 100.000 pesos bajo amenaza de lesiones, desplazamiento forzado o agresiones directas si se negaban.

“Tras la investigación capturamos a alias Macuso, este delincuente exigía sumas de 30 millones de pesos en la comuna 15 y se le atribuyen otras conductas delictivas como homicidios, desplazamientos forzados”, señaló el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía de Cali.

Entre los capturados también están alias ‘Nari’, ‘Vidente’, ‘Jan’, ‘Fili’, ‘La R’, ‘Clever’, ‘Klinger’, ‘Quique’, ‘Jefry’ y ‘Veneco’. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía, que les imputó delitos como secuestro agravado, extorsión, amenazas y desplazamiento forzado.

Aunque la Alcaldía y la Policía resaltan que ya suman más de 40 bandas desarticuladas este año, la presión criminal sigue presente en varios barrios de la ciudad.