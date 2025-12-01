Comunidades indígenas levantan protesta después de 26 días en la zona céntrica de Tierralta, Córdoba. Foto: cortesía Alcaldía de Tierralta (suministrada a La W).

Montería

El secretario de Gobierno de Tierralta, Córdoba, Roder Ramos, anunció que la protesta indígena que inició el pasado 4 de noviembre para exigir inversiones en sus territorios, se levantó el domingo (30 de noviembre) tras lograrse acuerdos con las comunidades que se concentraban en la zona céntrica de este municipio del Alto Sinú.

“En cumplimiento de los compromisos adquiridos entre la Alcaldía de Tierralta y los líderes de la minga indígena que se había tomado el parque Santiago Canabal, se logró levantar la protesta. La población Emberá se trasladó hacia sus comunidades, ya hemos iniciado una jornada de aseo para poner el parque a disposición de todos los pobladores a partir de este 1 de diciembre”, expresó el funcionario.

Cabe recordar que, más de 50 familias hicieron parte de esta manifestación en el parque central de Tierralta, donde instalaron hamacas y otros elementos.

La protesta se adelantó de manera pacífica por parte de la organización Camaenka, la cual ha venido exigiendo “alrededor de $4.000 millones del Sistema General de Participaciones, asignados para garantizar derechos como salud, educación, vivienda, proyectos productivos y acceso a agua potable”.