Corte Constitucional ordena garantizar atención a migrantes con VIH que son habitantes de calle

La Sala de Tutelas de la Corte Constitucional protegió los derechos de los migrantes venezolanos y de otros países, que se encuentran en condición de calle y son portadores de VIH, o también necesitan atención mental.

Por ello, ordenó que se garantice la atención médica de estas personas conforme ordena la constitución en materia de derechos tanto para colombianos como para extranjeros y más cuando estén en condiciones graves de vulnerabilidad o se les ordenó tratamientos por parte de especialistas.

“La vulneración se generó al no autorizar ni gestionar la prestación, de manera oportuna, de la totalidad de los servicios de salud ordenados por sus médicos tratantes. La Sala resalta que el caso de Josué* presentaba circunstancias excepcionales y límite, que requerían un enfoque interseccional y de derechos humanos, lo que implicaba la obligación de una comprensión integral de su situación” dice la decisión.

Con base en lo anterior, la Corte Constitucional determinó que la Secretaría de Salud de Medellín vulneró los derechos del migrante y habitante de calle por lo que tendrá que realizar una nueva entrevista a Josué y se autoricen todos los servicios ordenados por los especialistas debido a “sus diagnósticos relacionados con su salud mental y farmacodependencia”.