Cruce entre el alcalde de Cali y MinEducación por Universidad del Oriente

La discusión alrededor de la Universidad del Oriente, el proyecto con el que se busca construir un nuevo multicampus público en Cali, generó un cruce de señalamientos entre el alcalde Alejandro Eder y el ministro de Educación, Daniel Rojas, acerca de quién es responsable por los retrasos en su ejecución.

El mandatario caleño afirmó que el Gobierno Nacional no ha entregado el aval que, según él, se necesita para iniciar los diseños y la construcción. Además, aseguró que Cali vuelve a ser “castigada por el centralismo”, como cuando no se aprobó el aval para el Tren de Cercanías.

Frente a los señalamientos, Rojas respondió que ese aval no existe ni se requiere, porque el proyecto está “100 % financiado, estructurado y ejecutado” por el Ministerio. Según el ministro, lo que sí ha frenado el proceso es la demora del Distrito en poner a disposición el terreno.

¿De qué habla el alcalde de Cali? Está completamente desubicado🤯.

El gobierno no necesita darle a la alcaldía ningún aval para seguir adelante con la universidad del Oriente, proyecto 100 % financiado, estructurado y ejecutado por el ministerio de educación.



A la ciudadania… https://t.co/VuapqycAwl — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) November 30, 2025

La Alcaldía informó que ya adelanta los trámites finales para formalizar la entrega del lote de 59.256 metros cuadrados contiguo al hospital Isaías Duarte Cancino, paso previo para iniciar la etapa de diseños y construcción de la Universidad del Oriente.