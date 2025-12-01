Demanda que busca “muerte política” de David Racero por escándalo del SENA llega a segunda instancia

El proceso de demanda de pérdida de investidura en contra del representante David Racero se definirá definitivamente en segunda instancia en el Consejo de Estado.

Lo anterior, luego de que fuera admitido el recurso de apelación presentado por el abogado Samuel Ortiz Mancipe, con el cual pidió a la Sala Plena que decrete la pérdida de investidura de David Racero por presunto tráfico de influencias.

En el recurso conocido por W Radio, el demandante cuestionó que no se valorara legalmente las pruebas como chats y audios donde Racero presuntamente gestionaba puestos en el SENA con su director.

El accionante criticó y pidió revocar la decisión que de forma, a su juicio insólita, señaló en primera instancia que dichas evidencias habrían sido mal obtenidas y además se habría vulnerado el derecho a la intimidad.

Asimismo, el demandante Ortiz Mancipe solicitó la incorporación de otras pruebas para el debate en segunda instancia. Dentro de ellas por ejemplo el expediente que adelanta la Corte Suprema contra Racero por estos hechos.

Ahora, tras la admisión de la apelación, será decretado ponente en la Sala Plena del Consejo de Estado para que arranque el estudio del caso, y defina si decreta pruebas adicionales.

