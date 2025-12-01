Trece detenidos por el peor incendio en décadas en Hong Kong, que dejó 151 muertos

Restos de los edificios incendiados en Hong Kong. Foto: Daniel Lai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / SOPA Images

La policía de Hong Kong dijo el lunes haber detenido hasta la fecha a 13 personas en relación con el enorme incendio sucedido la semana pasada en un complejo residencial, que dejó al menos 151 muertos.

Las detenciones se realizaron por sospecha de homicidio involuntario, al tiempo que los investigadores tratan de reconstruir lo que provocó la rápida propagación del catastrófico incendio en el complejo de rascacielos residenciales.

Las autoridades analizan factores como el uso de paneles de espuma de poliestireno y andamios de bambú en las obras de renovación de los edificios.

Las autoridades también anunciaron el lunes que algunas de las redes exteriores utilizadas en los andamios del complejo residencial no cumplían con las normas de resistencia al fuego.

La policía recabó muestras de 20 puntos distintos y las de siete de esos puntos “no respondían a los estándares antiincendios”, explicó un responsable del gobierno de Hong Kong, Eric Chan.

Por su parte, el representante de la policía Tsang Shuk-yin declaró que el número de decesos confirmados se elevaba, a las 16H00 locales (08H00 GMT), a 151.

El anterior balance, del domingo, daba cuenta de 146 víctimas mortales.

“No podemos descartar que la cifra siga aumentando”, agregó Tsang.

