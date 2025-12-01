Zelenski visitará Irlanda por primera vez en el marco de las negociaciones de paz de Ucrania y Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegará el lunes por la noche a Irlanda, en su primer viaje oficial a este país miembro de la Unión Europea y militarmente neutral.

Este encuentro, al igual que otros que el mandatario ucraniano ha mantenido recientemente con otros países europeos, tiene lugar en un contexto de intensas negociaciones sobre un plan destinado a poner fin a la guerra en Ucrania.

Estas negociaciones las conduce Estados Unidos con los ucranianos por un lado y con los rusos por el otro, sin participación directa de los europeos hasta ahora.

Zelenski se reunirá el martes con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, y con el número dos del ejecutivo, Simon Harris.

“Me he reunido con el presidente Zelenski en numerosas ocasiones, especialmente en Kiev, pero espero con impaciencia darle la bienvenida en esta primera visita oficial de un presidente ucraniano a Irlanda”, declaró Martin en un comunicado.

Irlanda no es miembro de la OTAN, pero mantiene una asociación con la Alianza Atlántica y cuenta con un pequeño ejército de 8.500 miembros, que participa regularmente en operaciones de mantenimiento de la paz.

El país aporta un marcado apoyo político a Kiev desde la invasión rusa de 2022, que reavivó el debate sobre su neutralidad y su política de defensa.

“Estoy deseando reiterar el compromiso inquebrantable de Irlanda de apoyar al pueblo ucraniano todo el tiempo que sea necesario”, afirmó Martin.

Irlanda, que asumirá la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre de 2026, también respalda la adhesión de Ucrania al bloque continental.

Durante esta visita de 24 horas, Zelenski tiene programado inaugurar un foro económico Irlanda-Ucrania para desarrollar los vínculos comerciales entre ambos países, según Martin.

Las conversaciones fueron calificadas de “productivas” por ambas partes, pero el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió que “todavía queda trabajo por hacer”, mientras una fuente ucraniana las describió como “no fáciles”.

