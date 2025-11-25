Ucrania espera concretar una visita de Zelenski a Trump antes del final de noviembre

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y presidente ucraniano, Volodimir Zelenski en la Casa Blanca. FOTO: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc /Getty Images / Tom Williams

Ucrania espera concretar con EE.UU. una visita del presidente Volodímir Zelenski a su homólogo estadounidense, Donald Trump, antes de final de mes para que ambos aborden los detalles más importantes del acuerdo marco para poner fin a la guerra negociado entre emisarios de ambos países el domingo pasado en Ginebra.

“Esperamos organizar una visita del presidente de Ucrania a EE.UU. en la fecha más próxima posible en noviembre, para concluir las etapas finales y alcanzar un acuerdo con el presidente Trump”, escribió en su cuenta de X el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, que formó parte de la delegación negociadora ucraniana en Ginebra.

Zelenski ya había adelantado en víspera que espera tratar personalmente con Trump los aspectos más sensibles del acuerdo marco que se negoció en Ginebra.

Según explicó el presidente ucraniano, sus emisarios y los de Trump acortaron entonces el documento inicial presentado por Washington, que tenía 28 puntos, para eliminar aquellos puntos considerados inaceptables por Kiev.

En la versión original del documento, que le fue presentada a Ucrania la semana pasada, se preveía entre otras cosas que Kiev ceda a Rusia la parte de la región del Donbás que todavía controla.

Emisarios de Rusia, Ucrania y EE.UU. se encuentran en estos momentos en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, para seguir negociando sobre el documento.

Rusia adelantó ayer que considera inaceptables las modificaciones pedidas por Ucrania y sus socios europeos -que también participaron en las negociaciones de Ginebra- a una versión inicial del documento que Rusia sí ve con buenos ojos.

