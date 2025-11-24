Zelenski reiteró su agradecimiento a EE.UU. después de que Donald Trump le acusara de ingratitud

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a agradecer a Estados Unidos y concretamente al presidente Donald Trump “todo lo que están haciendo por la seguridad” de su país, poco después de que el mandatario estadounidense volviese a acusar a Ucrania de ingratitud.

“El liderazgo de Estados Unidos es importante, estamos agradecidos por todo lo que Estados Unidos y el presidente Trump están haciendo por la seguridad y seguimos trabajando de la manera más constructiva posible”, dijo a través de su cuenta de la red social X.

Recalcó que delegaciones de su país y de Estados Unidos se han reunido hoy en Ginebra y expresó su deseo de que “haya un resultado práctico y que acerque a Ucrania y a toda Europa a una paz y una seguridad fiables”.

“Es importante que haya diálogo, que se haya revitalizado la diplomacia”, mencionó Zelenski en torno a las conversaciones que han tenido lugar hoy sobre el plan presentado por el Gobierno de Trump para terminar con la guerra con Rusia, pero que todos los analistas coinciden -incluidos los del campo del mandatario estadounidense- en que se inclina claramente a favor de las posiciones de Rusia.

