Internacional

Plan de EE.UU. para Ucrania necesita “trabajo adicional”, declaran líderes occidentales

“También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques”, declararon en un comunicado conjunto los líderes de países europeos

Banderas de Ucrania y Estados Unidos. FOTO: Getty Images

Banderas de Ucrania y Estados Unidos. FOTO: Getty Images / Yaraslau Mikheyeu

El plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania “es una base que requerirá trabajo adicional”, afirmaron el sábado los líderes occidentales reunidos en Sudáfrica para la cumbre del G20.

Somos claros en el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques”, declararon en un comunicado conjunto los líderes de países europeos clave, así como Canadá y Japón.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad