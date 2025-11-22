Plan de EE.UU. para Ucrania necesita “trabajo adicional”, declaran líderes occidentales
“También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques”, declararon en un comunicado conjunto los líderes de países europeos
El plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania “es una base que requerirá trabajo adicional”, afirmaron el sábado los líderes occidentales reunidos en Sudáfrica para la cumbre del G20.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
“Somos claros en el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques”, declararon en un comunicado conjunto los líderes de países europeos clave, así como Canadá y Japón.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles