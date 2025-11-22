Plan de EE.UU. para Ucrania necesita “trabajo adicional”, declaran líderes occidentales

El plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania “es una base que requerirá trabajo adicional”, afirmaron el sábado los líderes occidentales reunidos en Sudáfrica para la cumbre del G20.

“Somos claros en el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques”, declararon en un comunicado conjunto los líderes de países europeos clave, así como Canadá y Japón.

