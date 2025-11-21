Zelenski dijo que coordinará con Francia, R.Unido y Alemania su respuesta al plan de Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el palacio presidencial de Francia, el 4 de septiembre de 2025. FOTO: LUDOVIC MARIN/AFP vía Getty Images / LUDOVIC MARIN

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes 21 de noviembre, tras hablar por teléfono con los líderes de Francia, el Reino Unido y Alemania que coordinará con ellos su respuesta al plan de paz que le entregó en la víspera Estados Unidos.

“Nos coordinamos de manera estrecha para asegurarnos de que nuestras posiciones de principios sean tomadas en consideración. Estamos coordinando los próximos pasos y hemos acordado que nuestros equipos trabajarán juntos a los niveles correspondientes”, escribió en redes sociales Zelenski.

El presidente ucraniano dijo que tanto él como los líderes de Francia, Emmanuel Macron; Reino Unido, Keir Starmer, y Alemania, Friedrich Merz, aprecian los esfuerzos del presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin a la guerra.

“Estamos trabajando en el documento preparado por la parte estadounidense. Este debe ser un plan que garantice una paz real y digna”, escribió también Zelenski en su mensaje.

El presidente ucraniano recibió el jueves 20 de noviembre, de forma oficial el plan impulsado por la Casa Blanca.

El documento contiene propuestas que Kiev considera inaceptables, como la exigencia de que retire sus tropas del territorio de la región oriental del Donbás -formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk- que todavía controla o la condición de que su Ejército no supere los 600.000 hombres después de la guerra.

Pese a ello, Zelenski se ha mostrado abierto a negociar el plan y espera hablar sobre él con Trump en los próximos días.

Escuche W Radio en vivo: