Presidente Pedro Sánchez habló con Zelenski para mostrarle su apoyo ante el plan de paz de Trump

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo este lunes 24 de noviembre, una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que le trasladó su apoyo ante el plan de paz para su país presentado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Sánchez habló con Zelenski desde Luanda, donde participó en la cumbre Unión Europea-Unión Africana y en una reunión previa de líderes europeos para analizar el plan de paz para Ucrania del presidente estadounidense, Donald Trump.

Puede leer: Zelenski calificó de sustancial el diálogo en Ginebra, con “señales” de que EE.UU. escucha

Fuentes del Gobierno español informaron que, en la conversación, Sánchez y el presidente ucraniano hablaron de las negociaciones para la paz que ha habido en Ginebra ante el plan de Trump y le expresó su pleno apoyo.

Le trasladó asimismo que, tras casi cuatro años de guerra, la determinación y ese apoyo a Ucrania siguen siendo firmes.

Además, recalcó que España y Europa apoyan una paz que respete la soberanía del pueblo ucraniano, porque solo así considera que se logrará una paz realmente justa y duradera.

En ese contexto, le aseguró que la Unión Europea está comprometida en continuar brindando apoyo a Ucrania en busca de una paz firme.

Sánchez ya defendió el domingo 23 de noviembre, una revisión “en profundidad” de la propuesta de paz para Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En rueda de prensa al término de la cumbre del G20 de Johannesburgo, dijo que Europa da la bienvenida a todos los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos por lograr la paz, pero que cuando se está hablando del futuro de Ucrania, este país debe estar en esas conversaciones.

Tras la reunión de los líderes europeos este lunes, insistió en que debe lograrse una paz que no sea efímera.

La conversación de Sánchez con Zelenski se desarrolló casi una semana después de que ambos se reunieran en Madrid, donde el presidente del Gobierno le recibió en el Palacio de la Moncloa el pasado martes.

Escuche W Radio en vivo: