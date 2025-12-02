ABC del EPOC: síntomas, importancia del tratamiento y diagnóstico temprano explicado por experto

Colombia

En los micrófonos de Salud y Algo Más, de W Radio, habló el reconocido doctor Carlos Torres, médico especialista en medicina interna y neumología de la Universidad del Bosque del Hospital Santa Clara de Bogotá y quien, además, cuenta con un doctorado de biociencias de la Universidad de La Sabana, para referirse puntualmente al ABC del EPOC, una de las enfermedades pulmonares más comunes.

En su primera intervención, el especialista inició explicando uno de los síntomas más comunes del EPOC: la falta de aire.

La falta de aire, el síntoma más común

El doctor Torresaclaró que la sigla EPOC quiere decir Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. “La palabra de obstrucción es la clave porque significaque los bronquios, que al finalson los que permitenque el aire llegue desde el exterior hasta el pulmón y pase el oxígenoa la sangre, se inflamany se cierran, se estrechan”.

En esa línea, explicó que esto pasa como “consecuencia de exposiciones o de otras causas, pero al finalesta es una enfermedad en la que los bronquios se obstruyen y terminancausando dificultad para respirar porqueel aire no entra ni sale fácilmente hacia el pulmón y la entrada de oxígeno se ve afectada”.

Por otro lado,el médico Torressubrayó que, ademásde este síntoma, también es importante prestar atención a otros síntomas o padecimientos relacionados con el EPOC, como una tos que, incluso, puede durar varios meses.

“Cuando uno tiene gripa, que a veces es la causa más frecuente de la tos, habitualmente eso no toma más de una o dos semanas, pero una tos que se extiende más allá de ese tiempo, lo debe poner a uno a pensar en otras enfermedades más complicadas como esta, como la EPOC, y como enfermedades, por ejemplo, infecciosas como la tuberculosis o incluso un cáncer de pulmón. Entonces no es normal toser más de dos semanas realmente”, alertó Torres.

El EPOC, una enfermedad que no siemprecausa síntomas: hay acciones que pueden impulsar que se contraiga la enfermedad

A pesar de lo anterior, Torres comentó que esta enfermedad en algunos casos no le genera síntomas a la persona.

“No siempre causasíntomas inicialmente, pero toda personaque haya fumado mucho, que haya cocinadocon leña muchoo que en los ambientes laborales esté expuesto a ambientes contaminados sin protección o también, por ejemplo, que viva en ciudades donde hay una contaminación ambiental o municipios donde la contaminación ambiental sea muy alta, debe consultar para hacerle una espirometría porque podría tener EPOC aun cuando no tenga síntomas”, puntualizó.

¿Qué indicala presencia de flemas o mocos en las vías respiratorias?

El especialista indicóque, en el caso de los mocos,estos son un “mecanismo de defensa”. Así, explicó que “uno produce normalmente moco en la nariz y en los bronquios porqueel moco lo que hace es atraparlas partículas que pongan en riesgo el pulmón. Entonces lo que hace el moco es atrapar esas partículas para eliminarlas posteriormente”.

Sin embargo, resaltó que la cantidad de ese moco, por lo general, es pequeña y la persona, normalmente, ni cuenta se da cuando lo está deglutiendo; “es un mecanismo de protección normal”.

Entonces explicó que la situación ya cambia cuando hay “una inflamación o hay un exceso de partículas o el cuerpo reacciona exageradamente, la producción de moco aumenta y ya pasa a ser anormal”.

Lo que sucede, según dijo, es que se habla ya en esos casos de una obstrucción de la nariz.“Pasa a ser un tema que puedeterminar obstruyendo los mismos bronquios”.

¿Cómo se diagnostica el EPOC?

El médico Torresexplicó durante la conversación con este medioque el EPOC se puede detectar mediantealgunas pruebas o exámenes. Por ejemplo, mencionóla espirometría o curva de flujo volumen, “son dos términos sinónimos”.

“Es un examenen el que indicamos a la personaque inhale aire y luegolo exhale lo más rápido y prolongadamente posible hasta vaciar completamente los pulmones. Normalmente, una persona debe exhalar más del 70% de la cantidad de aire que logra introducir en sus pulmones, y debe hacerlo en un segundo. Cuando el paciente no logra exhalar esa cantidadde aire en un segundo, se puede determinar claramente que presenta obstrucción bronquial. En resumen, el examen para realizar el diagnóstico de EPOC es la espirometría“, explicó.

Las cifras del EPOCcon respecto a mortalidad y los números en Colombia

Tras ser preguntado por los números, el doctor confirmó que el EPOC es la tercera causa de mayor mortalidad en el mundo. “La EPOC ha estado moviéndose entre la tercera y la cuarta causa de muerte en el mundo entero. Eso significa que más o menos tres y medio millones de personas en el mundo pueden fallecer de EPOC cada año”.

“En Colombia también es la tercera causa de mortalidad. Por ejemplo, para el año 2022, la cifra fue que murieron en el país 15.700 personas por EPOC, que eso es una cifra muy alta. Estamos hablando de una enfermedad muy frecuente, muy prevalente y con una mortalidad muy alta con esas cifras que estamos hablando”, dijo.

El subdiagnóstico: el “primer problema a evitar”

Además, explicó que según un estudio que autoridades sanitarias han adelantado, “lo que encontramos es que del 100% de personas que tienen EPOC, solamente el 20% tienen el diagnóstico hecho por algún médico o en el sistema de salud. O sea que el 80% de las personas están con EPOC por ahí dando vueltas sin que conozcan que tienen ese diagnóstico”.

Y añadió: “El subdiagnóstico es muy grandey es casi que el primer problema importante que debemosafrontar”.

La importancia de detectar el EPOC a tiempo

El médico, por otro lado, hizo puntual énfasis en la importancia que tiene tratar y detectar esta enfermedad de manera temprana, pues de lo contrario puede tener implicaciones graves en la salud, hasta el punto de que el paciente no pueda hacer su vida de forma normal.

“Si uno hace el diagnóstico muy tarde la persona va a tener más obstrucción de los bronquios y va a causar, lo que para nosotros como neumólogos y para el sistema de salud es lo más complicado de esta enfermedad, agudizaciones que se llaman exacerbaciones que llevan a que las personas tenganque ir a los serviciosde urgencias a hospitalizarse y, adicionalmente, que se les baje progresivamente el oxígeno y no puedan caminar o no puedan hacer su vida normal. Es decir,si el diagnóstico es muy tarde, la persona va a estarmás grave y va a ser más difícil inclusotratarlo, por eso aquí sí es muy importante el diagnóstico muy temporal”, dijo.

El tratamiento no es negociable, se debe hacer sí o sí

Torres recalcóque en los pacientes con EPOC que no van al médico,hay que hacer consciencia para que tenganen cuenta que el tratamiento de esta enfermedad sí hay que hacerlo, ya que “si uno no sigue la instrucción, por ejemplo, para el uso de los inhaladores, del oxígeno, o de hacer los programas de rehabilitación pulmonar si la persona está requiriendo oxígeno, y con las dosis que debe ser, el riesgo de que se vaya deteriorando y cada vez esté más cercano a ser una persona oxígeno dependiente, limitada para la vida cotidiana, con muy mala calidad de vida, va a ser mayor esa probabilidad”.