Así fue el emotivo encuentro entre Pablo Rizo y su familia, tras permanecer 45 días secuestrado

Catatumbo

En las últimas horas se conoció que, tras permanecer más de un mes en cautiverio, fue liberado el agricultor Pablo Rizo, de 62 años, en el municipio de Ocaña.

Todo apunta a que su liberación se habría dado por razones humanitarias, teniendo en cuenta, algunas complicaciones de salud que presenta Rizo.

Recordemos que este agricultor había sido secuestrado el pasado 18 de octubre, en el sector conocido como La Trampa del Zorro, sobre la vía que comunica hacia el aeropuerto del municipio de Ocaña.

Desde entonces, no se conocía nada del paradero de esta persona, mientras sus familiares e incluso la iglesia católica, pedía por su pronta liberación.

En un video se dio a conocer el emotivo encuentro del agricultor de 62 años con su mamá. Las lágrimas fueron inevitables, después de semanas de angustia por no saber ni conocer nada de su paradero.