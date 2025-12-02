Delincuentes que asesinaron a un hombre en el norte Bogotá ya habían robado en la zona

Este martes, delincuentes asesinaron a un joven administrador de empresas de 29 años por robarle su celular en el norte de Bogotá.

Sin embargo, estos ladrones, entre los que se encuentra un menor de edad de 16 años, ya habían actuado en la localidad de Usaquén y tenían atemorizados a los habitantes de esta zona de la capital. En videos quedaron registrados decenas de robos de celulares de estos hombres, que actuaban en una moto color naranja y con armas de fuego.

“Ya la Policía Nacional había tenido un enfrentamiento el 10 de noviembre. Habíamos ya enfrentado a estos delincuentes, incluso en esa ocasión también hubo intercambio disparos”, confirmó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por eso, ante los múltiples casos, la Policía había priorizado la zona, pero hoy de nuevo volvieron actuar.

“Se había priorizado esta zona, por eso teníamos unos puestos fijos, por eso teníamos acá en esta zona unos planes especiales para evitar que se presentaran estos hechos, ya estábamos trabajando, desafortunadamente el día de hoy alcanzaron a cometer este delito”, agregó el general.