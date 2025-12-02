El MinTIC respondió a denuncia sobre presunta censura al diario sueco Expressen

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) emitió un comunicado aclarando que no tiene competencias para ordenar el bloqueo de páginas web, después de que la representante Katherine Miranda denunciara que el acceso al portal sueco Expressen había sido restringido en Colombia.

Miranda había señalado que, tras la publicación de un reportaje sobre la vida de la primera dama Verónica Alcocer en Suecia, el acceso al medio digital se volvió imposible desde territorio colombiano.

La denuncia indicaba que esta situación se produjo justo después de que Expressen revelara detalles sobre los lujos de la esposa del presidente Gustavo Petro en Estocolmo.

Ante estos hechos, el MinTIC respondió que, conforme a la ley, su función es proteger el acceso a Internet, pero que no tiene autoridad para bloquear contenidos de manera directa. El Ministerio explicó que su rol es únicamente comunicar las decisiones de bloqueo tomadas por autoridades competentes, como Coljuegos, que regula las plataformas de juegos de azar en el país.

En su respuesta, el MinTIC detalló que la restricción a Expressen fue consecuencia de una orden de Coljuegos, en el marco de la ley que combate el juego ilegal, y no de una decisión política o de censura. El Ministerio recordó que cualquier bloqueo debe cumplir con el principio de legalidad y no puede ser ejecutado sin el debido proceso.

Sin embargo, la coincidencia de las fechas entre la publicación del informe y la restricción del acceso al medio sueco generó dudas en la congresista Miranda, quien solicitó que se investigara si existió un abuso de poder y si, en efecto, se trató de un intento de censura por parte del Gobierno.