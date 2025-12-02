Senador republicano Bernie Moreno impulsa proyecto para eliminar la doble ciudadanía en EE.UU.
El senador republicano de Ohio presentaría una iniciativa que obligaría a los ciudadanos estadounidenses con otra nacionalidad a escoger una sola. Estos son los detalles.
El senador Bernie Moreno, republicano de Ohio, presentaría un proyecto de ley que busca poner fin a la doble ciudadanía en Estados Unidos inicialmente.
Según conoció W Radio, la iniciativa obligaría a quienes tengan una ciudadanía extranjera adicional a elegir entre ambas y establecería que cualquier estadounidense que adquiera otra nacionalidad renuncie automáticamente a la ciudadanía estadounidense, o al menos así se tiene en principio el proyecto.
Cabe recordar que Moreno es de origen colombiano y naturalizado estadounidense.
El legislador defendió su iniciativa recordando que obtener la ciudadanía a los 18 años fue “uno de los mayores honores” de su vida.