Senador republicano Bernie Moreno impulsa proyecto para eliminar la doble ciudadanía en EE.UU.

El senador Bernie Moreno, republicano de Ohio, presentaría un proyecto de ley que busca poner fin a la doble ciudadanía en Estados Unidos inicialmente.

Según conoció W Radio, la iniciativa obligaría a quienes tengan una ciudadanía extranjera adicional a elegir entre ambas y establecería que cualquier estadounidense que adquiera otra nacionalidad renuncie automáticamente a la ciudadanía estadounidense, o al menos así se tiene en principio el proyecto.

Cabe recordar que Moreno es de origen colombiano y naturalizado estadounidense.

El legislador defendió su iniciativa recordando que obtener la ciudadanía a los 18 años fue “uno de los mayores honores” de su vida.