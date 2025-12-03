Alias ‘Castor’ pide a MinDefensa rectificar señalamiento a Los Costeños tras robo en Bucaramanga

El pasado 29 de noviembre hubo un intento de robo a una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga. En el hecho murió Víctor Manuel Martínez Suárez, uno de los integrantes de la banda delincuencial.

Asimismo, este operativo policial dejó como saldo la muerte de un agente y la captura de otros cinco presuntos involucrados en la acción criminal.

Ese mismo día se realizó un Consejo de Seguridad en la capital santandereana. Al finalizar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró: “la información que tenemos es una delincuencia común organizada del área de Los Costeños que podría tener relación con el Tren de Aragua, hay un venezolano dentro de los capturados”.

Sobre este pronunciamiento, La W tuvo acceso a una carta firmada por Jorge Eliécer Díaz, alias ‘Castor’, líder de Los Costeños, dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En la misiva le pidió rectificar al considerar que sus declaraciones estigmatizan a la población barranquillera y se desmarcó de cualquier vínculo entre su estructura criminal y el robo ocurrido en Bucaramanga.

“En ese sentido, deseo manifestar formalmente que ni mi persona ni la organización Los Costeños tenemos participación alguna en el hurto sucedido en Bucaramanga. Mi propósito, al comunicarme, es precisamente contribuir a que no se generen conclusiones anticipadas o señalamientos que carezcan de sustento, pues ello podría afectar la correcta conducción de las indagaciones”.

Agregó también: “De igual manera, estimo pertinente reiterar que el origen regional de una persona no determina su conducta ni su pertenencia a ningún grupo delictivo. Ser oriundo de Barranquilla no implica, bajo ninguna circunstancia, pertenencia a la organización denominada ‘Los Costeños’”.

Sobre este punto, alias Castor pidió evitar generalizaciones que puedan causar daños a ciudadanos que nada tienen que ver con estructuras criminales. Afirmó que, en vez de asociar a toda una comunidad con actividades delictivas de unos pocos, lo responsable es corregir cualquier señalamiento que pueda generar estigmatización injustificada.

Alias Castor es quien tiene la vocería en los acercamientos exploratorios con el Gobierno nacional para arrancar un diálogo sociojurídico que permita el desescalamiento de la violencia en el área metropolitana de Barranquilla y el departamento del Atlántico.

Según las autoridades, hubo una reducción en delitos como homicidio (-40 %), hurto a personas (-31 %), hurto a comercio (-75 %) y extorsión (-75 %). El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, atribuye los resultados a la Policía y al Ejército por la mayor presencia institucional. Sin embargo, otro factor que mencionan expertos en seguridad tiene que ver con la tregua entre las bandas criminales de mayor impacto en la ciudad, Los Costeños y Los Pepes, que irá hasta el próximo 20 de enero de 2026.

