¿Hay ruptura política en el clan Aguilar? Así está la puja

Bucaramanga

Hay fractura en el clan Aguilar debido a una mala relación política entre los exgobernadores de Santander, Mauricio y Richard Aguilar, este último aterrizó en el partido liberal para buscar ser nuevamente senador de la república y no está teniendo apoyo de su hermano, quien al contrario se unió al senador Jaime Durán para hacerle campaña por todo el país.

Sin Miguel Uribe Londoño, empezó a circular la encuesta del Centro Democrático

Aunque el coronel Hugo Aguilar no se ha pronunciado al respecto, sí lo hizo otro de los hermanos Aguilar, se trata de Luis José, quien a través de sus redes sociales reaccionó a un video de Mauricio con el senador Durán y escribió una cita de Mario Vargas llosa que dice “está llegando la época en que la honorabilidad es la excepción y la traición es la norma”.

Fue liberado Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala

Por ahora ni Richard ni Mauricio Aguilar se han pronunciado al respecto y continúan sus correrías por todo el país por separado.