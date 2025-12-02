Fue liberado Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, fue rescatado este martes tras permanecer 15 días secuestrado junto con su mánager, Nicolás Pantoja, en una zona rural del Cauca. Ambos fueron raptados el 18 de noviembre en la Vía Panamericana, jurisdicción de Cajibío, cuando se dirigían al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con destino a Palmira y Cali.

Según informó la Policía Nacional. En el operativo participaron unidades del GAULA, los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Área de Aviación Policial y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La intervención se desarrolló en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, donde los uniformados ingresaron de manera táctica hasta el punto de cautiverio. Allí lograron el rescate de las dos víctimas y la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro.

De acuerdo con los avances investigativos, los captores pertenecerían al Frente ‘Carlos Patiño’ del Estado Mayor Central, una de las facciones de las disidencias de las Farc que opera en el Cauca. Estas personas habrían exigido a las familias de Ayala y su mánager un pago de 7.500 millones de pesos por su liberación, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar el pago.

El reporte preliminar señala que Ayala y Pantoja fueron encontrados en condiciones precarias, retenidos en carpas en la mitad de la montaña. “Estaban en una situación infrahumana, sometidos al terror de que los iban a asesinar si no se pagaba el dinero de la extorsión”, indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Durante la intervención también fue incautada una pistola calibre 9 mm, que será puesta a disposición de la autoridad judicial.

Le puede interesar:Ofensiva del Ejército en el Cañón del Micay dejó un presunto subversivo muerto

Tras el rescate, las dos víctimas fueron trasladadas para cumplir con los protocolos médicos y verificar su estado de salud. Mientras tanto, el GAULA continúa con diligencias investigativas para ubicar y capturar a los demás integrantes de la estructura criminal.

Escuche W Radio en vivo aquí: