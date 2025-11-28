Disidencias de ‘Calarcá’ negaron fortalecerse con proceso de paz y revelaciones periodísticas

Alias Andrey Avendaño, portavoz y jefe negociador del llamado Estado Mayor Central (EMC). (Foto de SCHNEYDER MENDOZA/AFP vía Getty Images) / SCHNEYDER MENDOZA

En un video de seis minutos aparecieron tres miembros de las mesas de negociación de las disidencias de las Farc con el Gobierno Nacional, refiriéndose a la investigación de Noticias Caracol sobre los archivos de alias ‘Calarca’ , que estuvieron durante un año en poder de la Fiscalía y la Dijín.

Según el reportaje, existiría una estrecha relación entre disidentes y funcionarios del Estado que, al parecer, habría permitido a los ilegales acceder a información de inteligencia y crear empresas de seguridad como fachada para continuar delinquiendo.

Andrey Avendaño, jefe negociador, negó la veracidad del informe periodístico y aseguró que se busca “frenar los avances en el proceso de paz”.

Asimismo, Avendaño negó que se esté utilizando el proceso de paz para que la guerrilla se fortalezca. Afirma que el grupo armado ilegal sí creció, pero durante el gobierno de Iván Duque.

Por otra parte, las disidencias cuestionaron a los periodistas por las recientes revelaciones.

