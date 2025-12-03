Pacto Histórico oficialmente es partido político: se fusionaron UP, Polo y Comunista

Por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Pacto Histórico quedó inscrito como partido único en el registro de partidos únicos para participar como movimiento unificado en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El CNE autorizó la unificación de los partidos Unión Patriótica, Comunista y el Polo Democrático, pero dejó por fuera a la Colombia Humana y al partido Progresistas, de la senadora María José Pizarro

Lea también: Bolívar alerta que decisión del CNE deja en vilo las listas del Pacto Histórico al Congreso para 2026

En todo caso, el representante Alirio Uribe confirmó en La W que la solución será hacer una coalición con esos partidos para las elecciones de 2026, de modo que sigan articulados políticamente, pese a no haber entrado a la fusión.

Es de recordar que se había condicionado la fusión del partido al cumplimiento de varios requisitos. Uno de ellos era el cierre de los procesos administrativos que estaban en curso.

Le puede interesar: MinInterior pidió anular sanción de CNE contra Pacto Histórico por presuntas irregularidades en fallo

Esto se habría cumplido en el marco de la sanción impuesta a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y fuentes aclararon que en lo que tiene que ver con las multas que ascienden a las 5.000 millones, esto se va a descontar de los gastos de funcionamiento girados al partido.