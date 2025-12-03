Este es el cementerio donde se buscarán cuerpos de desaparecidos en el conflicto armado en Montería. Foto: UBPD.

Montería

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizará la primera fase de intervención en el cementerio San Antonio del barrio P5, sur de Montería. La jornada se adelantará del 4 al 6 de diciembre de 2025.

Según lo informado, el objetivo sería recuperar siete (7) cuerpos no identificados (conocidos también como N.N.) de personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado, antes del 1 de diciembre de 2016, los cuales se revisarán y serán enviados para su identificación al Instituto Nacional de Medicina Legal.

“Esperamos que cualquier ciudadano que tenga un ser querido o conocido desaparecido en el marco del conflicto armado colombiano, se pueda acercar a las instalaciones del cementerio, ubique a los colaboradores de la Unidad de Búsqueda y puedan radicar su solicitud de búsqueda”, expresó Juan Carlos Zapata, coordinador de la UBPD.

Durante la intervención, el cementerio permanecerá cerrado al público; solo se permitiría el ingreso a los sepelios y a las personas buscadoras que participen en las jornadas de atención.

En Córdoba buscan a más de 2.000 personas desaparecidas en el conflicto de armado. Tierralta es el municipio que lidera el listado con cerca de 1.000 solitudes.